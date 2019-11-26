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Опасный Северный поток-2: Украина надеется на санкции США

26 ноября 2019, 16:55

Зеркаль подчеркнула, что возможные санкции США могут стать "дополнительным инструментом" в переговорах по транзиту российского газа.

Северный поток 2
Украина надеется на санкции США / Reuters

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода "Северный поток — 2", заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая ранее объяснила ожидания общества от встречи лидеров нормандской четверки.

 "Мы считаем, что эти санкции действительно могут помочь не допустить запуск "Северного потока", особенно в свете необходимости заключения нового контракта на поставку газа в Европе", — сказала она.

При этом Зеркаль подчеркнула, что возможные санкции США могут стать "дополнительным инструментом" в переговорах по транзиту российского газа. 

Напомним, ранее в США нашли способ остановить Северный поток-2. Американский сенатор Джим Риш заявил, что Конгресс Соединенных Штатов Америки вознамерился включить в военный бюджет страны на 2020 год санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

По словам Риша, если санкции будут включены в оборонный бюджет США, то строящие Северный поток-2 компании закроются, и тогда России придется искать новых подрядчиков.

При этом Риш уточнил, что пока Конгресс не достиг окончательной договоренности по законопроекту.

Читайте такжеУкраина нашла способ заблокировать Северный поток-2Также ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об опасности российского газопровода "Северный поток-2" в рамках инвестсаммита "Восточного партнерства" в Лондоне.

Так, Гончарук рассказал на своей странице в Твиттере, что он поговорил в Лондоне с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом. Часть их общения заняло обсуждение опасности российского газопровода и вопрос транзита российского газа через Украину.

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