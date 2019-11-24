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Наступить на горло России: в США нашли способ остановить Северный поток-2

24 ноября 2019, 10:34

Если санкции будут включены в оборонный бюджет США, то строящие Северный поток-2 компании закроются, убеждены с США.

Северный поток 2
В США нашли способо остановить Северный поток-2 / Reuters

Американский сенатор Джим Риш заявил, что Конгресс Соединенных Штатов Америки вознамерился включить в военный бюджет страны на 2020 год санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2, запуск которого в обход Украины ранее внезапно перенесли.

По словам Риша, если санкции будут включены в оборонный бюджет США, то строящие Северный поток-2 компании закроются, и тогда России придется искать новых подрядчиков.

При этом Риш уточнил, что пока Конгресс не достиг окончательной договоренности по законопроекту.

Также сенатор объяснил, что подталкивает к этому шагу отсутствие других возможностей повлиять на проект, поскольку большая его часть уже построена.

Напомним, ранее американский сенатор Тед Круз заявил, что санкции США против Северного потока-2 способны задержать строительство и начало работы российского газопровода.

По его словам, у Белого дома есть два сценария, способных помешать проведению работ.

Во-первых, Конгресс намерен принять соответствующий законопроект против Северного потока-2. Во-вторых, американская администрация планирует использовать действующий закон О противодействии противникам Америки посредством санкций.

Читайте такжеОпасный Северный поток-2: Гончарук обсудил с Ханом российский газопроводТакже ранее сообщалось, в Министерстве энергетики Российской Федерации дали оптимистичный прогноз по запуску газопровода в обход Украины Северный поток – 2. Так, глава российского ведомства Александр Новак считает, что газ могут пустить по трубам уже до конца текущего года.

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