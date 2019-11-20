В США грозят задержкой Северному потоку-2

США пригрозили Северному потоку-2 задержкой / Reuters

Американский сенатор Тед Круз заявил, что санкции США против Северного потока-2 способны задержать строительство и начало работы российского газопровода.

Как сообщает ТАСС, политик предполагает, что Вашингтон способен задержать ввод Северного потока-2 в эксплуатацию, как минимум, на год.

По его словам, у Белого дома есть два сценария, способных помешать проведению работ.

Во-первых, Конгресс намерен принять соответствующий законопроект против Северного потока-2. Во-вторых, американская администрация планирует использовать действующий закон О противодействии противникам Америки посредством санкций.

Сенатор подчеркнул, что США не исключают варианта, когда им удастся полностью остановить запуск газопровода.

Как известно, против Северного потока-2 активно выступает Украина, Польша, США и страны Балтии. В этих государствах настаивают, что газопровод усилит зависимость Европы от России и навредит безопасности.

Как ранее сообщалось, в Министерстве энергетики Российской Федерации дали оптимистичный прогноз по запуску газопровода в обход Украины Северный поток – 2. Так, глава российского ведомства Александр Новак считает, что газ могут пустить по трубам уже до конца текущего года.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что позиция официального Берлина по возведению Северного потока-2 основывается исключительно на ее экономических интересах.