В России дали прогноз по запуску Северного потока -2

"Северный поток-2" / Фото: REUTERS

В Министерстве энергетики Российской Федерации дали оптимистичный прогноз по запуску газопровода в обход Украины Северный поток – 2. Так, глава российского ведомства Александр Новак считает, что газ могут пустить по трубам уже до конца текущего года.

"Это вопросы к Nord Stream 2 в большей степени. Я думаю, что в ближайшие месяцы это может произойти… Может быть, и в этом году", - цитирует министра Интерфакс.

При этом он указал, что все зависит не только от укладки труб, но и с пусконаладкой.

"В зависимости от графика реализации этого проекта, посмотрим, как сейчас будет восстановлено продолжение строительства и дальше скорости достройки, различные вопросы, касающиеся пусконаладки, заполнения трубы", - объяснил Новак.

Напомним, что ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что позиция официального Берлина по возведению Северного потока-2 основывается исключительно на ее экономических интересах.