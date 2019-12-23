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Швейцарская компания забрала корабли со строительства Северного потока – 2 - Bloomberg

23 декабря 2019, 10:18

Компания Allseas отвела свои суда из района строительства российского газопровода в Балтийском море.

Северный поток-2
Северный поток-2 / Reuters

Швейцарская компания Allseas, которая занималась реализацией российского проекта Северный поток-2, приостановила работы. Так, компания отвела свои суда из района строительства в Балтийском море.

По данным агентства Bloomberg, компания планирует "расформировать" группу судов, которые были задействованы в строительстве. При этом представитель швейцарской компании отказался комментировать вопрос о затягивании реализации российского проекта.

Стоит отметить, что всего в укладке Северного потока-2 принимали три судна, в том числе и Pioneering Spirit, которое является крупнейшим в мире для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. Информация о приостановке реализации проекта появилась сразу после введения санкций США в отношении компаний, задействованных в работе над Северным потоком-2.

Как ранее сообщал Главред, эксперты американского агентства S&P Global Platts Analytics считают, что Российская Федерация не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas.

Россия газопровод Швейцария Северный поток-1
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