Швейцарская компания забрала корабли со строительства Северного потока – 2 - Bloomberg

Северный поток-2 / Reuters

Швейцарская компания Allseas, которая занималась реализацией российского проекта Северный поток-2, приостановила работы. Так, компания отвела свои суда из района строительства в Балтийском море.

По данным агентства Bloomberg, компания планирует "расформировать" группу судов, которые были задействованы в строительстве. При этом представитель швейцарской компании отказался комментировать вопрос о затягивании реализации российского проекта.

Стоит отметить, что всего в укладке Северного потока-2 принимали три судна, в том числе и Pioneering Spirit, которое является крупнейшим в мире для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов. Информация о приостановке реализации проекта появилась сразу после введения санкций США в отношении компаний, задействованных в работе над Северным потоком-2.

Как ранее сообщал Главред, эксперты американского агентства S&P Global Platts Analytics считают, что Российская Федерация не сумеет быстро найти замену трубоукладочным кораблям компании Allseas.