В США озвучили "план реабилитации" России за агрессию на Донбассе

Уильям Тейлор / Reuters

В США высказались о предстоящем саммите "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считает, что эта встреча станет хорошей возможностью для Российской Федерации вывести свои войска из Украины.

"США поддерживают Украину в переговорах в "нормандском формате", которые должны начаться в понедельник. Российская Федерация, очевидно, имеет вину - РФ и ее действия привели к началу того конфликта, той войны, которая продолжается уже пять лет", - цитирует Тейлора УНН.

При этом он указал, что именно Москва должна сделать шаги для прекращения войны на Донбассе.

"И это первое за 3 года, что лидеры "нормандской четверки" будут проводить встречу, и это является возможностью для России со своей стороны принять решение и принять шаги к тому, чтобы вывести свои войска, вывести своих бойцов с территорий, которые сейчас находятся вне контроля украинских властей, и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины", - заявил дипломат.

Также он выразил поддержку президенту Украины Владимиру Путину.

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что ни один из пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса не предусматривает капитуляцию.