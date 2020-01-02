Новый скандал: в Эстонии наехали на Россию с территориальными претензиями

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В Эстонии накопились серьезные территориальные претензии к РФ, напомнив о Тартуском мирном договоре, заключенном еще с Москвой в 1920-м и до сих пор не дезавуированном.

С таким заявлением выступил спикер эстонского парламента Эстонии Хенн Пыллуаас.

По словам политика, 2 февраля 2020 года будет столетняя годовщина подписания Тартуского мирного договора. После того, как в 1991-м была восстановлена независимость Эстонии и она была признана правопреемником государства, образованного в 1918-м, "во всех проявлениях, включая государственную границу".

Согласно документу, Эстонии отходили части нынешних Ленинградских и Псковских областей РФ.

"Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН", - добавил Пыллуаас.

Напомним, ранее, в минувшем году возник международный скандал, когда командир подразделения по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги пообещал расстреливать россиян "из-за каждого угла" в случае вторжения.