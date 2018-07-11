Эстония пообещала расстреливать россиян "из-за каждого угла" в случае вторжения

В случае, если российская армия дойдет до столицы Эстонии Таллина, ее ждет неминуемая гибель.

Об этом заявил командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги в интервью Politico.

"Они (россияне) могут добраться до Таллина, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллина за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу", - цитирует военного "Лента.Ру".

Юхтеги отметил, что если россияне действительно начнут войну, то "сражаться будет каждый эстонец".

В конце июня президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что ее страна должна быть готовой к нападению со стороны России.

"Угроза велика, если мы не будем готовы к обороне (...) Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, то никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы - мысленно, политически, технологически, сердцем и душой", - сказала Грибаускайте, отметив, что российские войска у границ со странами Балтии и Польши "в 10 раз превосходят силы НАТО", - заявила она.

По мнению Грибаускайте, страны Запада проводят слишком мягкую политику по отношению к России. "Только когда на них нападают и они понимают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - подчеркнула президент Литвы.