"Самый актуальный вопрос": Эстония вступилась за украинский Крым в ООН

Флаги Украины и Эстонии / president.ee

Эстония, которая с 1 января 2020 получила мандат на представительство в Совете безопасности ООН стран Восточной Европы, будет постоянно оставлять на повестке дня проблему аннексии Россией у Украины полуострова Крым.

Соответствующее заявление сделал постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон.

"Вопрос оккупации Украины, в частности Крыма, - сегодня самое важное, и мы постараемся постоянно держать его на повестке дня. Это самый больной вопрос", - заявил дипломат.

По словам Юргенсона, в перечне вопросов, которыми будет заниматься в ближайшее время Совбез ООН - ситуация в Приднестровье и Грузии, однако, на данный момент, украинский вопрос – самый актуальный.

Напомним, ранее эстонские парламентарии высказали в адрес России серьезные территориальные претензии - согласно Тартускому мирному договору от 1920 года.