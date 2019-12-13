Вместо Северного потока-2: Эстония и Финляндия сделали России подлость

Эстония и Финляндия запустили свой газопровод / twitter.com/EleringAS

Эстония и Финляндия нашли способ уйти от влияния Российской Федерации. Так, представители стран ввели в эксплуатацию совместный газопровод Balticconnector.

По данным Deutsche Welle, газопровод удалось открыть на месяц раньше, чем планировалось. Отмечается, что часть трубы проходила по дну финского залива, а по суше - 55 км территории Эстонии и 21 км Финляндии.

"Сметная стоимость проекта составляла 250 миллионов евро, из которых 75% были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора. Длина подводной части Balticconnector составляет 77 километров. Этот газопровод может ежедневно перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги на "трубу" выделили еще в 2016 году.

Как ранее сообщал Главред, плата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет США на 2020, который содержит положение о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода Северный поток-2 и Турецкий поток.