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Вместо Северного потока-2: Эстония и Финляндия сделали России подлость

13 декабря 2019, 01:07

Представители стран ввели в эксплуатацию совместный газопровод Balticconnector

Эстония и Финляндия запустили свой газопровод
Эстония и Финляндия запустили свой газопровод / twitter.com/EleringAS

Эстония и Финляндия нашли способ уйти от влияния Российской Федерации. Так, представители стран ввели в эксплуатацию совместный газопровод Balticconnector.

По данным Deutsche Welle, газопровод удалось открыть на месяц раньше, чем планировалось. Отмечается, что часть трубы проходила по дну финского залива, а по суше - 55 км территории Эстонии и 21 км Финляндии.

"Сметная стоимость проекта составляла 250 миллионов евро, из которых 75% были предоставлены Еврокомиссией в рамках специального финансового механизма для энергетического сектора. Длина подводной части Balticconnector составляет 77 километров. Этот газопровод может ежедневно перекачивать 7,2 миллиона кубических метров газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги на "трубу" выделили еще в 2016 году.

Как ранее сообщал Главред, плата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет США на 2020, который содержит положение о санкциях против компаний, причастных к строительству газопровода Северный поток-2 и Турецкий поток.

Финляндия газопровод Эстония
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