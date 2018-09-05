"Строго по графику": Россияне начали строить "Северный поток-2" в водах Финляндии

Монтаж труб "Северного потока 2" / Reuters

Трубоукладочное судно Solitaire, находящееся в собственности швейцарской компании Allseas, начало проводить работы по укладке подводной части газопровода "Северный поток - 2" − в водах Финляндии.

Такое сообщение опубликовали представители проектной компания газопровода – дочернего предприятия российской корпорации "Газпром"). По их информацию, воплощение в жизнь проекта, напрямую соединяющего РФ с немецкой газораспределительной сетью, идет строго по графику и первый газ по трубе планируется подать к концу 2019-го.

Также известно, что россияне добились разрешений на постройку "Северного потока 2" в четырех скандинавских странах (из пяти необходимых).

Напомним, ранее эксперт объяснил, что именно может остановить реализацию проекта "Северный поток 2"