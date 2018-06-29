"Газпром" заявил о подаче нового иска против "Нафтогаза" в Стокгольмский арбитраж

Российский газовый монополист "Газпром" подал новый иск в Стокгольмский арбитраж против НАК "Нафтогаз Украины"; якобы, уже даже началось формирование трибунала, который будет разбирать этот иск, речь в котором идет о расторжении действующих контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Как заявил глава компании Алексей Миллер, пишет РБК, основным условием дальнейших переговоров по этому вопросу с НАК "Нафтогаз Украины" должно быть "восстановление баланса в интересах сторон", под которым руководитель "Газпрома" понимает отмену решений Стокгольмского арбитража и некие "конструктивные предложения", которые, по его словам, должна предоставить Украины.

Также Миллер заявил, что Украина должна аргументировать дальнейшую экономическую целесообразность транзита газа именно через ее территорию.

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Ранее "Нафтогаз" сообщал об аресте голландских активов "Газпрома". Шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" отказались сотрудничать с судебными исполнителями.

Напомним, 28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по выплате $ 4,6 млрд "Нафтогазу" по транзитному контракту. Также после вердикта суда "Газпром" начал в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с Украиной.

Руководство НАК "Нафтогаз" получит премию в $ 45,6 млн за победу в Стокгольмском арбитраже в тяжбе с "Газпромом" по транзиту газа.

Позднее "Газпром" добился приостановки решения Стокгольма по спору с "Нафтогазом". Российский газовый монополист намерен обжаловать действия судебных приставов в Швейцарии и Нидерландах.

В свою очередь "Нафтогаз" обжаловал приостановку решения Стокгольма по спору с "Газпромом". При этом в соответствии с законом Швеции "Об арбитраже" приказ апелляционного суда не может быть обжалован.