"Сырьевой придаток": Климкин сделал громкое заявление об Украине

Павел Климкин / УНИАН

Украина выбилась в лидеры среди экспортеров сельскохозяйственной продукции в Европейский союз. По словам бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Киеву удалось этого добиться только за счет продажи сырья.

"Все так радуются, что мы стали третьим экспортером сельхозпродукции в ЕС, но не смотрят на то, что мы вывозим почти исключительно сырье. Мы сырьевой придаток", - написал экс-глава МИД в своем Twitter-аккаунте.

При этом он посоветовал нынешней власти необходимо заняться экспортом готовой продукции.

"Время заняться кетчупом, печеньем и колбасой. Стать поставщиком пищи, а не сырья", - подчеркнул Климкин.

При этом пользователи социальной сети указали, что у бывшего министра было пять лет, чтобы этого добиться.

"@PavloKlimkin кардинальное изменение риторики после изменения места дислокации ... и еще интересно почему МИД не согласовало создание торговых представительств, которые должны заниматься развитием украинского экспорта, в вашу каденцию Министра", - отметила одна из подписчиц Климкина.

"Ух ты ж вот оно как! А что так резко прозрел то, а? Или еще полгода назад было все по-другому, не были сырьевым придатком, продавали сугубо макароны да печенье с хлебом "Українським". Зашевелились черти...", - написал Юрий Коваленко.

"Вопрос ты чем 5 лет занимался??? Правильно ничем, иди нах*й наконец то", - указал юзер Twitter Андрей.

Как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский упростил экспорт промышленных товаров из Украины в страны Европейского союза.