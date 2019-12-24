Зеленский подписал последний закон для "промышленного безвиза": о чем документ

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский упростил экспорт промышленных товаров из Украины в страны Европейского союза. Так, глава государства подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора".

По данным пресс-службы президента Украины, данный документ является "домашним заданием" для старта переговоров о так называемом промышленном безвизе для Украины, который предусматривает подписание Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Отмечается, что закон должен уменьшить коррупционные риски в работе должностных лиц во время проверок и усилить защиту потребителей при обнаружении опасной непищевой продукции.

Кроме того, документ предусматривает дублирование контроля по отдельным видам продукции, а также унифицирует разновидности проверок непищевой продукции для предупреждения злоупотреблений. Помимо этого, устанавливаются четкие и прозрачные требования к инспекторам надзора и предприятиям относительно перечня и сроков предоставления документов при проверках. При этом проверка характеристик продукции может проводиться только если есть документы, подтверждающие ее опасность.

В случае нарушения законодательства в сфере рыночного надзора предприятиям грозит штраф, который должны направить в течении16 дней после проверки.

Также в документе указан перечень продукции, которая не подлежит рыночному надзору, а именно ядерные установки, объекты, предназначенные для обращения с радиоактивными отходами, ядерные материалы, радиоактивные отходы, другие источники ионизирующего излучения, объекты строительства, определенные Законом Украины "О регулировании градостроительной деятельности", драгоценные металлы, драгоценные камни и изделия из него.

Закон вступает в силу через три месяца после его публикации.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о переговорах с ЕС о "промышленном безвизе" и отмене роуминга.