Бонус к безвизу: Пристайко рассказал о новых переговорах с ЕС

Украинцам очень не хватает свободного роуминга в странах ЕС, считает Пристайко / Фото: УНИАН

Кроме безвизового режима со странами Евросоюза украинцы могут получить еще и свободный роуминг в странах ЕС. По крайней мере на это надеется министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По словам министра, работа по расширению сотрудничества с Евросоюзом постоянно ведется, в частности относительно свободного роуминга для украинцев в Европе.

"Мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно около трех миллионов украинцев воспользовались, уже почувствовали на себе, каково это, когда ты берешь паспорт, покупаешь билет и уже летишь, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и чего украинцам все еще не хватает", - рассказал Пристайко в интервью ТСН.

Кроме того, Украина "вплотную подошла к так называемому промышленному безвизу".

"Это возможность для наших компаний поставлять товары со значительно более простыми стандартами, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС, - Главред) более свободно. Мы постоянно работаем над справедливым распределением квот на рынках ЕС, то есть дать нашим производителям, украинским компаниям возможность пробиваться там", - добавил он.

Пристайко также напомнил, что уже удалось переориентировать экономику Украины, и на данный момент более 60% экспорта страны идет на 500-миллионный рынок Евросоюза.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Японии заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев.

Как сообщал Главред, правительство Северной Македонии утвердило проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима. Ранее Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.