Зеленский просит у Японии безвиз для украинцев

Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Японии / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл с рабочим визитом в Японию, заявил о необходимости продолжения рассмотрения официальным Токио вопроса относительно безвизового режима для украинцев.

Глава государства считает, что безвиз с Японией необходим для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020.

"Высоко ценим решение Японии по смягчению с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рано утром 21 октября прибыл с рабочим визитом в Японию. Глава государства примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито. Кроме того, у Зеленского запланирован в Японии ряд встреч, в том числе и с премьер-министром страны Синдзо Абэ. В рабочей поездке Владимира Зеленского сопровождает его супруга Елена.