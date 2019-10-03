Еще одна европейская страна утвердила безвиз с Украиной

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Проект закона О ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима утвердило правительство Северной Македонии.

Соответствующий законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины, передает канал Sitel.

Граждане Северной Македонии и Украины получат возможность совершать поездки без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

Напомним, ранее Украина подписала соглашение о безвизовом режиме с Эквадором.