"Они же хомо советикус": в Эстонии возжелали отобрать у украинцев безвиз

В общем, некоторым эстонским чиновникам явно не по нутру случившийся благодаря безвизу наплыв украинцев.
Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме дал распоряжение проверить вопрос об отмене безвизового режима для украинцев − из-за якобы чрезмерного наплыва в эту прибалтийскую страну трудовых мигрантов.
Соответствующее сообщение опубликовал портал ERR. Хельме убежден, что Эстония должна иметь возможность решать, кого из украинцев, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.
"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — заявил чиновник.
Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии, однако, категорически вариант с отменой безвиза для украинцев опроверг.
"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - заявил он.
Напомним, ранее Март Хельме напомнил России о том, что Москва до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.