"Они же хомо советикус": в Эстонии возжелали отобрать у украинцев безвиз

флаги Украины и Эстонии / Дело.юа

Глава Министерства внутренних дел Эстонии Март Хельме дал распоряжение проверить вопрос об отмене безвизового режима для украинцев − из-за якобы чрезмерного наплыва в эту прибалтийскую страну трудовых мигрантов.

Соответствующее сообщение опубликовал портал ERR. Хельме убежден, что Эстония должна иметь возможность решать, кого из украинцев, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

"Те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и оно продолжает усиливаться", — заявил чиновник.

Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии, однако, категорически вариант с отменой безвиза для украинцев опроверг.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумна и юридически невозможна. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в Евросоюз", - заявил он.

Напомним, ранее Март Хельме напомнил России о том, что Москва до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.