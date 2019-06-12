Эстония научит Украину создавать Государство в смартфоне

Эстония готова помочь Украине решить проблемы гособслуживания граждан / cont.ws

Дружественная Эстония намерена предоставить Украине экспертную и техническую помощь для реализации концепции Государство в смартфоне, что позволит перевести большинство услуг в электронный формат и облегчить их получение рядовыми гражданами.

"Мы получили очень положительную обратную связь относительно наших планов от эстонских экспертов, а также договорились о конкретной поддержке по проведению аудита реестров, развитию системы "Трембита", современной электронной идентификации SmartID и внедрению e-Residency. На каждой встрече мы чувствовали абсолютную открытость и желание помочь Украине", - сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также"Государство в смартфоне": Зеленский назвал цель его командыОтмечается, что Эстония имеет существенные успехи в IT-сфере. В частности, это государство впервые реализовало электронное взаимодействие реестров и ID-карты, провело электронные выборы и достигло показателя онлайн-услуг в 99%. Также в Эстонии есть возможность получить "электронное гражданство".

"Наша цель - применить наиболее современные и инновационные технологии и подходы для внедрения концепции Государство в смартфоне, чтобы сделать стремительный прыжок, пропустив несколько эволюционных этапов, где это возможно", - сказал советник президента Михаил Федоров.

Отмечается, что экспертные обсуждения реализации в Украине Государства в смартфоне начнутся уже в течение недели. Впоследствии документ будет обнародован с детальным планом действий на текущий год и стратегическими целями до 2024 года. Ожидается, что посредством программы украинцам станут доступны порядка 200 государственных услуг.

Напомним, после инаугурации Владимир Зеленский встретился с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.