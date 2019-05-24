Основатель Telegram Дуров высказал оптимизм относительно будущего Украины

Дуров считает изменения в Украине тенденцией к позитиву / InvestFuture

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров высказал мнение относительно решения президента Украины Владимира Зеленского выбрать либертарианство в качестве основной идеологии его партии Слуга народа.

"Рад, что партия нового президента Украины выбрала либертарианство в качестве идеологии. У меня хорошее чувство относительно будущего Украины. В целом, у стран бывшего СССР огромный потенциал. Особенно перспективны места с прогрессивной налоговой политикой", - написал он в своем официальном канале в Telegram.

Дуров в качестве примера привел опыт таких стран, как Грузия и Эстония.

"Нулевой корпоративный налог и электронное гражданство в Эстонии. Уникальная простота налогового и визового режима в Грузии. Такого рода вещи делают страны интересными для бизнеса", — добавил он.

Как известно, представитель Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что партия президента Украины выбрала в основу своей идеологии либертарианство.

Напомним, ранее Дуров заявлял, что массовый сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp сыграл на руку Telegram: после начала сбоя у мессенджера появилось более трех миллионов новых пользователей.