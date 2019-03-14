Хозяин Telegram Дуров похвастался, сколько поимел на сбое Facebook, Instagram и WhatsApp

Сколько поимел Telegram на сбое Facebook, Instagram и WhatsApp

Массовый сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp сыграл на руку Telegram: после начала сбоя у мессенджера появилось более трех миллионов новых пользователей.

"Хорошо. У нас есть настоящая приватность и неограниченное пространство для всех", — сообщил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Источник в Telegram в комментарии TechCrunch предположил, что рекордное число новых клиентов связано как раз с неполадками в работе конкурирующих приложений.

Напомним, о проблемах с Facebook чаще других сообщали пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и др.) и Латинской Америке (Бразилия, Перу). Проблемы с Instagram испытывали жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.

Как известно, мессенджер Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами. Согласно новой политике конфиденциальности, при наличии судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме, мессенджер Telegram будет предоставлять спецслужбам его IP-адрес и номер телефона.

Криптовалюту Дурова Gram оценили в десятки миллиардов долларов. Один Gram к концу 2019-го оценивается в $5,9.