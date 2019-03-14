Instagram и Facebook "легли" по всему миру

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Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе социальных сетей Facebook и Instagram.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11.56 по времени Восточного побережья США (17.56 по Киеву)", - уточняется в сообщении.

Проблемы в работе Instagram начались в 12.01 (18.01 по Киеву). Пользователи жалуются, что не могут зайти на сайт соцсетей, на проблемы с обновлением лент, а также на сбои при отправке файлов в личных сообщениях.

О проблемах с Facebook чаще других сообщают пользователи в США, на Филиппинах, а также в Европе (Великобритания, Нидерланды и др.) и Латинской Америке (Бразилия, Перу). Проблемы с Instagram испытывают жители Восточного побережья США, а также Великобритании, Франции и Нидерландов.

Ранее сообщалось, что глава Facebook Марк Цукерберг планирует связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger в одну платформу для обмена сообщениями.