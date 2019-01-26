Facebook, Instagram и WhatsApp объединят в одну платформу - NYT

26 января 2019, 23:04

Предполагается, что работы над новым сервисом будут завершены к концу 2019-началу 2020 года.

Facebook / Reuters

Глава Facebook Марк Цукерберг планирует связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger в одну платформу для обмена сообщениями.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на участников проекта.

Отмечается, что WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger будут работать как отдельные приложения, но у их пользователей появится возможность общаться между собой, не переключаясь между ними.

Предполагается, что работы над новым сервисом будут завершены к концу 2019-началу 2020 года.

"Мы работаем над тем, чтобы защитить наши продукты для обмена сообщениями сквозным шифрованием и продумать способы облегчить общение с друзьями и семьей в сетях", - рассказали собеседники газеты.

Напомним, компания приобрела Instagram в 2012 году за $1 млрд, владельцем WhatsApp Facebook стал в 2014 году, купив его за $19 млрд.

В апреле прошлого года Марк Цукерберг явился на опрос в Конгресс и ответил на интересующие сенаторов вопросы после скандала с масштабной утечкой данных 87 миллионов пользователей соцсети.

Предполагается, что специализирующаяся на политическом консалтинге компания Cambridge Analytica собирала личные данные пользователей для манипуляции общественным мнением. Предположительно, информация могла быть использована в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и Брексита. Данные собирались с помощью стороннего приложения для опросов.

Также сообщалось, что Facebook на протяжении 10 лет передавал данные пользователей как минимум 60 производителям смартфонов. По информации NYT, соцсеть предоставила производителям гаджетов доступ к данным пользователей без их четкого согласия и делала это даже после того, как представители Facebook пообещали больше этого не делать.

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США Instagram Facebook Марк Цукерберг WhatsApp
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