Facebook удалил сотни страниц из-за связи с Россией

Facebook

Соцсеть Facebook удалила в общей сложности 364 страницы и аккаунта из-за подозрительной активности, связанной с Россией.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается, что активность наблюдалась в Прибалтике, Центральной Азии, на Кавказе, а также в странах Центральной и Восточной Европы.

Зарегистрированные страницы публиковали "антинатовские" материалы а также освещали темы протестного движения и противодействия коррупции.

Также в компании отметили, что одновременно с этим из Facebook и Instargam были удалены 107 и 41 страница соответственно из-за подозрительной активности на территории Украины.

В общей сложности было удалено более 500 страниц.

Ранее сообщалось, что в связи с предстоящими выборами в Украине Facebook ужесточит правила показа политической рекламы в стране.