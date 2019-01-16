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Руководство компании Facebook, управляющей одноименной популярнейшей социальной сетью, решило ужесточить правила показа рекламных материалов политического характера от украинских заказчиков − из-за будущих выборов президента страны.

Такое сообщение опубликовало новостное агентство Reuters. По данным журналистов, изменение правил показа политической рекламы коснется также ряда стран Евросоюза, Индии и Нигерии.

Директор Facebook по глобальной политике и охвату Кэти Харбат также заявила, что новые правила станут актуальны для пользователей из Украины в феврале нынешнего года.

Напомним, ранее Facebook и Instagram заблокировали страницы партии "Нацкорпус". Кроме того стало известно, что пользователи Facebook смогут отключать все уведомления одной кнопкой.