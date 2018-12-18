Facebook и Instagram заблокировали страницы Нацкорпуса

Нацкорпус

Соцсети Facebook и Instagram заблокировали страницы партии Национальный корпус за публикацию с акции "Нет - кремлевским оккупантам!".

Администрации соцсетей расценили ее как "враждебные высказывания".

"Акция с участием Нацкорпуса и Нацдружин проходила в Киеве возле Администрации президента с требованиями к украинской власти разорвать дипотношения с РФ, ограничить деятельность российского бизнеса в Украине на время войны и тому подобное. Отметим, что ни на фото, ни на видео, ни в тексте описания мероприятия, опубликованных на Facebook, не было ни одного запрещенного законом символа, лозунга и изображения", - сообщили в Нацкорпусе.

В политсиле отметили, что это уже второй случай блокировки ее страниц за 2018 год и пообещали обжаловать решение.

"Поэтому мы создали эту страницу (fb.me/UANationalCorps) и новую в Инсте: instagram.com/nationalcorpsua/ ОФИЦИАЛЬНО! С сегодняшнего дня основными источниками коммуникации Национального корпуса в социальных сетях будут Telegram (t.me/nationalcorps) и Twitter (twitter.com/national_corps). Подписывайтесь - там не банят. В администрацию @Facebook: загружаем скриншот ваших претензий как доказательство. Если это также нарушает "нормы и стандарты", мы не боимся - баньте еще!" - добавили в Национальном корпусе.

Напомним, 7 декабря радикалы партии Национальный корпус пришли под стены Администрации президента с требованием запретить российский бизнес в Украине. Трансляция с акции велась в соцсети Facebook.