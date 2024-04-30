Форсирование Днепра и захват важного порта: полковник о сценарии контрудара ВСУ

Роман Свитан спрогнозировал сценарий деоккупации Юга Украины.

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/ Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, Міноборони України

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан проанализировал продвижение Вооруженных сил на Левобережье Херсонской области.

Он напомнил о том, что украинским защитникам удалось продвинуться на Левобережье из населенного пункта Велетенское.

"Это общее движение к левому берегу с дальнейшим продвижением. Оптимальный вариант при форсировании Днепра – это выход на Скадовск", – отметил эксперт. видео дня

Он обратил внимание на то, что именно порт этого населенного пункта враг использует для логистики оккупационных войск.

По словам полковника ВСУ в запасе, взятие под контроль Скадовского порта – это оптимальный вариант для разворачивания боевых действий по левому берегу.

Если Вооруженные силы Украины получат достаточное количество оружия и авиации, начало деоккупации Юга Украины вполне возможно, добавил Свитан.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Армия Украины не может перебросить бронетехнику на левобережье Херсонской области, говорили в областной военной администрации региона. Ситуация тяжелая, однако ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что ВСУ будут расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Враг уже сталкивается с проблемами.

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, рассказали в Силах обороны юга. Украинские военные расширяют плацдарм, который контролируют там. Враг в районе Крынок наносит удары из артиллерии и минометов.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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