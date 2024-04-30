Будут проблемы и конфликты: 3 запрета, которые нельзя нарушать 30 апреля

30 апреля церковь почитает память апостола Иакова Заведеева. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа.
Иаков родился в семье рыбака в Галилее. Его братом был сам Иоанн Богослов, который стал апостолом и был одним из самых приближенных к Спасителю. Иаков, Иоанн, Андрей и Петр были рядом с Иисусом во всех его событиях жизни, даже самых трудных. Иакова поймали люди царя Ирода и тот приказал отрубить голову апостолу.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 30 апреля.
Что можно делать 30 апреля
- В этот день нужно поухаживать за пчелами. Пасеку стоит опрыскать святой водой, чтобы защитить пчел и улья от беды.
- В этот день нужно съесть немного меда с пасеку. Предки верили, что это подарит крепкое здоровье.
- В этот день можно заниматься посевными работами. Считается, что все посаженное в этот день даст богатый урожай.
Что нельзя делать 30 апреля
1. Нельзя 30 апреля конфликтовать с близкими людьми. Считается, что эта ссора не закончится.
2. Нельзя 30 апреля путешествовать и отправляться в дальние поездки. Предки считают этот день несчастливым для дороги.
3. Нельзя 30 апреля заплетать косы. Считается, что таким образом вы вплетаете в волосы несчастье.
Приметы 30 апреля
- Если в этот день ясное небо, то в мае будет мало дождей.
- Если в этот день дует сильный ветер, то май также будет ветреным.
- Если в этот день птицы купаются в лужах, то погода будет жаркой.
- Если на деревьях появилось много паутины, то в ближайшие дни дождей не будет.
Что стоит учитывать читателю
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