Радикалы "Нацкорпуса" взяли в осаду администрацию Порошенко

"Нацдружины" / УНИАН

Радикалы партии "Национальный корпус" пришли под стены Администрации президента с требованием запретить российский бизнес в Украине.

Трансляцию акции активисты ведут на странице организации в Facebook.

Возглавляет радикалов лидер "Нацкорпуса", экс-командир батальона "Азов", а ныне нардеп (внефракционный) Андрей Билецкий.

"Мы возобновляем акции по блокированию российского бизнеса в Украине, призываем патриотов присоединиться к нам", - заявил Билецкий.

Требования радикалов:

разорвать дипломатические отношения и все договоры с агрессором - РФ;

принять необходимые указы, законы и постановления, которые сделают невозможной работу российского бизнеса в Украине;

арестовать счета и имущество российских компаний в Украине, обеспечить приватизацию активов в пользу Украины;

полученные путем конфискации российских активов средства направить на повышение боеспособности украинской армии;

открыть уголовные дела против агентов российского влияния в Украине, лишить депутатской неприкосновенности и расследовать преступления представителей "пятой колонны".

В конце ноября представители "Нацкорпуса", а также члены общественной организации "Нацдружины" провели акцию протеста, требуя ввести военное положениеУ краине без переноса президентских выборов.