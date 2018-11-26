Радикалы заблокировали правительственный квартал

espreso.tv

В Киеве возле здания Администрации президента представители националистической партии "Нацкорпус", а также члены общественной организации "Нацдружины" начали акцию протеста, требуя ввести военное положение Украине без переноса президентских выборов.

Митингующие изначально собрались на Майдане Независимости, после чего начали движение в сторону улицы Банковая.

"Наши требования: 1. Решительные действия руководства государства в ответ на агрессию РФ. 2. Расторжение договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 3. Военное положение без отмены или переноса даты выборов", - сообщает "Нацкорпус" в Facebook.

Как сообщает "Апостроф", "нацдружинники" объявили о мобилизации добровольцев для формирования отрядов обороны Украины.

Ранее сообщалось, что к зданию Администрации президента (АП) стянули несколько десятков правоохранителей. На улице Банковой в центре Киева дежурят сотрудники Нацполиции, Нацгвардии, а также пожарные.

Кроме того, около десятка автобусов с силовиками расположены вдоль улицы.

В воскресенье, 25 ноября, российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали.

В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей СНБО и президент Украины Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения на 60 дней, которое Верховная Рада рассмотрит на внеочередном заседании в понедельник. Россия в свою очередь запросила созыв экстренного заседания Совбеза ООН.