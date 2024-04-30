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"Конечно лгут, что там тяжелый труд": рецензия на фильм "Каскадер"

Дмитрий Видоменко
30 апреля 2024, 13:15
В украинском прокате выходит идет комедийный боевик "Каскадер" (The Fall Guy) с Райаном Гослингом и Эмили Блант - от режиссера "Джона Уика" и "Дэдпула 2".
Каскадер
Райан Гослинг в фильме "Каскадер" / Universal Pictures

Бравый каскадер и мастер головокружительных трюков Кольт Сиверс (Райан Гослинг) после неудачного прыжка попадает в больницу, а потом уходит из профессии. Но через пару лет его из серых будней вырывает звонок продюсерши (Ханна Уоддингем) - дескать, на съемках в Австралии очередного мегаблокбастера проблемы и нормально исполнять трюки за капризно-нарциссичную звезду Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон). Что хуже всего - до этого Кольт порвал все отношения с Джоди (Эмили Блант), которая как раз теперь и снимает этот фильм. Парень, правда, недолго думает и соглашается на предложение, приезжает в страну кенгуру, коал и "Безумного Макса". А там творится совсем уже нечто фантасмагорическое.

Совсем скоро исполнится 10 лет с тех пор, как матерые трюкачи Дэвид Литч и Чад Стахелски неожиданно для многих сорвали банк в Голливуде, когда выпустили суровый и экспериментальный (для широкого, естественно, проката) боевик "Джон Вик". Кино многократно отбилось в прокате, вернуло Киану Ривза в список звезд класса "А" - и, естественно, обеспечило постановщикам постоянные заказы от студий-мейджоров. И если Стахелски так и продолжил возделывать ниву "Джона Вика", то Литч с головой кинулся работать на крупнобюджетных проектах. И успел снять мегаэкшен "Атомная блондинка" с Шарлиз Терон, вторую часть комиксной похабени "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом, "Хоббс и Шоу" спин-офф "Форсажа" (очень вовремя тогда "Скала" Джонсон поругался с Вином Дизелем) и, наконец, комедийный экшен "Скоростной поезд" с Брэдом Питтом и россыпью звезд поменьше.

Каскадер

"Каскадеры", в общем, работают примерно в том же русле, что и "Поезд". Снова крупные звезды (Гослинг, к примеру, окончательно закрепился в этом статусе после успеха "Барби") и другие известные артисты (кроме Блант, Литч снова пригласил бывшего "Пипца" Тейлора-Джонсона - и тот неожиданно хорошо играет тупую и самовлюбленную звезду). Плюс у фильма неплохой сценарий (его делал Дрю Пирс - автор третьего "Железного человека" и того же "Хоббса и Шоу") - во всяком случае, дурацких и кринжовых шуток (чем сильно грешил "Поезд"), здесь в разы меньше. Неплох и постоянный глум от авторов в сторону коллег по "Голливуду" (помимо очевидного "Безумного Макса", достается и блокбастерам типа "Дюне", и прочим безумным голливудским проектам типа "Ковбоям против пришельцев"). Ну а задроты (правда, к сожалению, не отечественные, а американские) наверняка будут рады жирным отсылкам к экшен-сериалам 80-х (собственно, "Каскадеры" и есть полнометражный ремейк такого проекта) - по типу, например "Полиции Майами".

Ну и - конечно же - экшен, в чем всегда был силен Литч, здесь сделан на хорошем уровне (благо бюджет в 125 млн позволяет хорошо развернуться) и со всегдашней выдумкой.

Каскадер

Единственное - хотелось бы побольше совместных сцен между Гослингом и Блант (которые дают мастер-класс по тому, как нужно играть романтические отношения, если изначальная химия отсутствует).

Подытоживая - "Каскадер" получились легким и зрелищным комедийным боевиком, который новых высот в жанре не открывает, но пару часов визуального наслаждения в темноте кинозала непременно подарит.

Смотрите на видео трейлер фильма "Каскадер":

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