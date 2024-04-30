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Поздравления с годовщиной свадьбы - красивые слова и милые открытки

Сергей Кущ
30 апреля 2024, 10:32
Главред подготовил поздравления с годовщиной свадьбы и картинки, которые точно порадуют ваших близких и знакомых.
С годовщиной свадьбы поздравления
С годовщиной свадьбы поздравления / Фото: Главред

Годовщина свадьбы - очень важный день для каждой супружеской пары. Будь то год или 10 совместной жизни, важно знать, как поздравить с годовщиной свадьбы.

Главред подготовил поздравления с годовщиной свадьбы и картинки, которые точно порадуют ваших близких и знакомых.

С годовщиной свадьбы в прозе

С любовью и благодарностью поздравляю тебя, моя прекрасная жена, с нашей годовщиной. Ты – мой лучший друг, мой верный спутник в жизни. Ты делаешь каждый мой день лучше, и я не могу представить свою жизнь без тебя. Желаю нам еще многих счастливых лет вместе, полных понимания, гармонии и безграничной любви.

видео дня

Пусть каждый год вашей совместной жизни приносит только радостные события, наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным вместе! Тепла вам, любви и счастья!

С годовщиной свадьбы картинки
С годовщиной свадьбы картинки / Фото: Главред

Поздравляю вашу семью с новым совместным годом! Желаю вам еще больше любви, понимания и поддержки. Пусть все ваши совместные планы сбываются. Побольше путешествуйте и уделяйте времени себе.

С годовщиной свадьбы открытки
С годовщиной свадьбы открытки / Фото: Главред

Поздравляю с днем рождения вашей семьи. Пускай в вашей семье всегда царит атмосфера любви, заботы и внимания. Пусть ваша любовь только умножается, а все мечты — сбываются.

С годовщиной свадьбы в стихах

С годовщиной свадьбы поздравляем,

Много счастья и любви желаем.

Мудрости, терпения, удачи,

Чтоб легко решались все задачи!

***

Оставайтесь голубками,

Вы влюблённым всегда.

С годовщиной поздравляю,

Пусть растёт Ваша семья.

В день годовщины свадьбы вашей.

Мудрые поздравления с годовщиной свадьбы
Мудрые поздравления с годовщиной свадьбы / Фото: Главред

Пусть дует ветер из чудес,

Мир станет радостней и краше,

Успех взметнется до небес.

Поздравляем прекрасную пару,

Много прожили вместе вы лет,

И улыбки на лицах недаром —

Ведь семейства счастливее нет!

***

Милая, родная, Любимая жена,

В годовщину свадьбы

Скажи мне снова: "Да!"

От тебя мне в жизни

Слов других не надо,

Желаю одного —Быть с тобою рядом.

С годовщиной свадьбы в жене
С годовщиной свадьбы в жене / Фото: Главред

Жена, женушка моя,

С Годовщиною тебя,

Будь здорова, не болей,

Не грусти и не старей!

Как же я тебя люблю!

Откровенно говорю.

С годовщиной нашей свадьбы!

Я стихи тебе дарю.

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