Поздравления с годовщиной свадьбы - красивые слова и милые открытки

Годовщина свадьбы - очень важный день для каждой супружеской пары. Будь то год или 10 совместной жизни, важно знать, как поздравить с годовщиной свадьбы.
Главред подготовил поздравления с годовщиной свадьбы и картинки, которые точно порадуют ваших близких и знакомых.
С годовщиной свадьбы в прозе
С любовью и благодарностью поздравляю тебя, моя прекрасная жена, с нашей годовщиной. Ты – мой лучший друг, мой верный спутник в жизни. Ты делаешь каждый мой день лучше, и я не могу представить свою жизнь без тебя. Желаю нам еще многих счастливых лет вместе, полных понимания, гармонии и безграничной любви.
Пусть каждый год вашей совместной жизни приносит только радостные события, наслаждайтесь каждым мгновением, проведенным вместе! Тепла вам, любви и счастья!
Поздравляю вашу семью с новым совместным годом! Желаю вам еще больше любви, понимания и поддержки. Пусть все ваши совместные планы сбываются. Побольше путешествуйте и уделяйте времени себе.
Поздравляю с днем рождения вашей семьи. Пускай в вашей семье всегда царит атмосфера любви, заботы и внимания. Пусть ваша любовь только умножается, а все мечты — сбываются.
С годовщиной свадьбы в стихах
С годовщиной свадьбы поздравляем,
Много счастья и любви желаем.
Мудрости, терпения, удачи,
Чтоб легко решались все задачи!
***
Оставайтесь голубками,
Вы влюблённым всегда.
С годовщиной поздравляю,
Пусть растёт Ваша семья.
В день годовщины свадьбы вашей.
Пусть дует ветер из чудес,
Мир станет радостней и краше,
Успех взметнется до небес.
Поздравляем прекрасную пару,
Много прожили вместе вы лет,
И улыбки на лицах недаром —
Ведь семейства счастливее нет!
***
Милая, родная, Любимая жена,
В годовщину свадьбы
Скажи мне снова: "Да!"
От тебя мне в жизни
Слов других не надо,
Желаю одного —Быть с тобою рядом.
Жена, женушка моя,
С Годовщиною тебя,
Будь здорова, не болей,
Не грусти и не старей!
Как же я тебя люблю!
Откровенно говорю.
С годовщиной нашей свадьбы!
Я стихи тебе дарю.
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