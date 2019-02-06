Криптовалюту Дурова Gram оценили в десятки миллиардов долларов

Павел Дуров / mashable.com

Стоимость криптовалюты Gram, которую российский программист и миллиардер Павел Дуров намерен запустить в марте, к концу 2019-го может составить $29,5 млрд.

Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на данные отчета HASH Crypto Investment Bank.

"Целевая стоимость криптовалюты Дурова к концу 2019 года оценивается в $5,9 за один Gram. Капитализация всей криптовалюты Дурова должна составлять $29,5 млрд", - пишет The Bell.

О планах Дурова создать платежную блокчейн-платформу на базе Telegram стало известно в январе 2018 года. Блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network (TON), а криптовалюта - Gram.

Предполагается, что это будет многоуровневый блокчейн, то есть сведения обо всех операциях не будут храниться в одной цепочке - их распределят по нескольким более мелким блокчейнам. Это и позволит существенно ускорить обработку операций (низкая скорость обработки транзакций - один из главных недостатков биткоина).

Ожидается, что TON позволит Telegram стать полноценной средой для приложений и сервисов.

"Монеты" Gram можно будет зарабатывать, используя свои мощности для проверки операций в блокчейне, т.е. майнить.