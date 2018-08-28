Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами

Telegram / Reuters

Согласно новой политике конфиденциальности, при наличии судебного решения, подтверждающего, что пользователь подозревается в терроризме, мессенджер Telegram будет предоставлять спецслужбам его IP-адрес и номер телефона.

"Если Telegram получит судебный приказ, подтверждающий, что вы подозреваетесь в террористической деятельности, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в сообщении на сайте Telegram.

По мнению руководителя Международной правозащитной группы "Агора", которая является защитником Telegram, Павла Чикова, изменения являются следствием дела ФСБ против Telegram, но это не результат переговоров с властями, так как "Telegram давно борется с терроризмом".

"Я бы сказал, что это правильное направление. Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь - судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона", - рассказал "Коду Дурова" Чиков.

Напомним, в начале апреля Таганский районный суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в России мессенджера Telegram.

Свое требование Роскомнадзор объяснил тем, что руководство мессенджера отказалось предоставить ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

После этого в России прошли акции в поддержку Telegram.