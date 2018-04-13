Telegram заблокировали в России

Таганский районный суд Москвы рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в России мессенджера Telegram.

Роскомнадзор мотивировал свое требование тем, что компания Павла Дурова отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Рассмотрение дела проходило без адвокатов Telegram, которым за несколько часов до вердикта отказали в отложении рассмотрения.

Представление доказательств заняло меньше получаса. Пока судьи совещались, представители Роскомнадзора и ФСБ заявили, что решение руководителей Telegram не передавать ключи шифрования в руки властей угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Напомним, в 2016 году Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обязала "организаторов распространения информации в интернете" представлять ей

данные, "необходимые для декодирования электронных сообщений". Создатели Telegram не стали передавать ключи шифрования силовикам.

В октябре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч российских рублей (около 13 тысяч долларов США) за непредоставление "информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях". Мессенджеру дали 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. Этот срок истек 4 апреля, однако ключи так и не были переданы.

Накануне Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в судебном процессе по иску регулятора "дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием".