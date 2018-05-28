"Instagram надо закрывать". Глава Следкома перепутал название в пылу борьбы с Telegram

Вместо мессенджера Telegram глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал бороться с соцсетью Instagram.

По словам Бастрыкина, против России сегодня ведется информационная война, и нужно учитывать зарубежный опыт борьбы с ней.

"В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram", — цитирует его слова "РБК".

"Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации", — продолжил он.

Позже Следственный комитет на своем сайте разместил материал о выступлении Бастрыкина. В нем, в частности, говорилось: "Он (глава СК) подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера "Телеграм", который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году".

Напомним, 13 апреля в Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.