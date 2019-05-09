"Верните назад": Эстония нацелилась на 5% территории России

Карта России через 50 лет / google.com.ua

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE, КНП) Март Хельме напомнил России, что та до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории.

"Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — цитирует ТАСС эстонского политика.

Об этом он заявил на пресс-конференции 9 мая, когда журналисты напомнили ему, что запланировавшая в Эстонию поездку Марин Ле Пен называет аннексированный Крым российским.

По словам Хельме, говорить следует не только о Крыме, но и ситуации на украинском Донбассе, а также Абхазии и Южной Осетии.

Читайте такжеВсе дело в Украине: эксперт пояснил, отдаст ли Россия КурилыПри этом он отметил, что "воевать с Россией мы не собираемся". Мол, Эстония в этом вопросе займет позицию Японии в отношении Курил – терпеливо дождется своего.

Вероятнее всего, что Хельме имел в виду территорию, включающую Ивангород и часть Печорского района Псковской области. Эти земли принадлежали Эстонии по Тартускому договору между Советской Россией и Эстонией от 2 февраля 1920 года. А в 1940 году, после вхождения страны в состав СССР, эти территории отошли РСФСР.

Впоследствии российский МИД заявил, что Тартуский мирный договор после вхождения Эстонии в состав СССР свою силу утратил. При этом сама Эстония настаивает, что государственную границу нужно провести в соответствии с Тартуским договором.

Стоит отметить, что это уже не в первый раз, когда Эстония поднимает этот вопрос. В марте этого года Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) объявила, что намерена поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода.

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