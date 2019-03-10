Эксперт оценил возможность "пополнения" Украины двумя областями и Кубанью

В состав Украины могут вернуться две области и Кубань, полагает эксперт / 24tv.ua

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, что Украина может вернуть в свой состав Воронежскую область, Белгородскую область и Кубань, которые сейчас являются частью Российской Федерации.

Возвращение украинским государством этих территорий — вопрос амбиций страны, нужны ли ей новые земли и люди, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, возврат территорий — это вопрос политики, насколько серьезно Украина будем к себе относиться, в насколько серьезную игру будет играть в мире.

"…Если мы не будем бегать по "брюсселям" и жаловаться или просить о помощи, а будем вести взрослый разговор, не пресмыкаясь ни перед европейцами, ни перед американцами, ни перед россиянами, то будет видно", — сказал Загородний.

Ранее украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз говорил, что в случае развала России на ее территории образуются новые государства, а Кубань может войти в состав Украины.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.