В Эстонии стартуют масштабные учения НАТО с участием Украины

НАТО проведет учения в Эстонии / BBC.com

Крупнейшие военные учения под эгидой НАТО Весенний шторм начнутся 29 апреля в Эстонии.

Как сообщает УНН, в них примут участие более 9 тыс. человек из 13 стран. Планируется, что на учениях будут представители США, Великобритании, Франции, Германии Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и других государств.

Мероприятия будут проходить с 29 апреля по 17 мая, в основном на территории уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, а также в Харьюмаа и Йыгевамаа. В учениях будут задействованы сотни подразделений, в том числе бронетехника, пехота и танки. Военные также протестируют немецкие и британские истребители Eurofighter, польские наступательные самолеты Су-22, британские и американские вертолеты Wildcat, Apache и Pavehawk, а также самолеты и вертолеты ВВС Эстонии.

Напомним, в России высказали обеспокоенность в связи с повешенной активностью НАТО в Черном море.