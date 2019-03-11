"Мы 50 лет ждали": страна-член ЕС объявила о притязаниях на российские территории

Страна-член ЕС объявила о притязаниях на российские территории / export.by

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) объявила, что намерена поднять вопрос о территориальной принадлежности Ивангорода.

"…мы 50 лет ждали восстановления своей независимости и можем ждать еще и еще. Вдруг мы когда-то получим эти территории обратно", — цитирует Sputnik. Эстония замглавы парламентской фракции EKRE Хенна Пыллуааса.

Ивангород входил в Эстонскую ССР с 1919 по 1940 годы.

При этом в EKRE признали, что изменения госграницы придется провести всенародное голосование-референдум и внести изменения в конституцию.

Читайте такжеВсе дело в Украине: эксперт пояснил, отдаст ли Россия КурилыРанее эксперт оценил возможность "пополнения" Украины двумя областями и Кубанью. Возврат территорий является политическим вопросом, отметил аналитик.

А украинский историк, бывший диссидент и политзаключенный Валентин Мороз говорил, что в случае развала России на ее территории образуются новые государства, а Кубань может войти в состав Украины.

Другой эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам". Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.

Перед этим российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

Напомним, экс-советник Путина назвал территории, которые уйдут из РФ. Первый этап распада России наблюдался в начале ХХ века, отметил Андрей Илларионов.

Ранее одиозный российский политик Владимир Жириновский заявил, что согласно новому плану Запада, Украина получит четыре областных города РФ (вероятно, вместе с самими областями) – лишившись при этом Львова (его Запад дарит Польше).

А депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс предложил раздробить Россию на несколько "малых стран" для обеспечения "спокойствия Европы". "Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится мир на многие годы", – заявил он.

В ответ в российской Госдуме призвали не обращать внимание на это предложение раздробить Россию. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своих хватает. В конце концов, это право любой страны — иметь сумасшедшего депутата", — заявил другой одиозный депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Читайте такжеЗапад должен ускорить распад РоссииВ свою очередь нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош спрогнозировал, что в Российской Федерации после смерти Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия. В РФ всегда после ухода диктатора наступали времена смуты.

Напомним, в Госдуме РФ заявили, что заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, предложившего украинцам "возвратить Кубань и Москву", является призывом к агрессии, что недопустимо для политиков и руководителей такого ранга.

Перед этим историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань. Империя распадется окончательно, считает Валентин Мороз.

А астролог рассказал, когда Москва и Питер станут украинскими. Крым Украине уже не вернуть, но Киев получит другие территории – причем еще при нашей жизни.