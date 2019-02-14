В Эстонии призвали к диалогу с Россией "на языке силы"

Эстония / rus.ruvr.ru

Экс-глава МИД Эстонии, депутат парламента Кейт Пентус-Розиманнус призвала не бояться вести диалог с Россией "на языке силы".

По ее словам, Москва издалека "по запаху чувствует мягких и пушистых", передает РИА Новости.

"Если есть язык, который понимает Россия, то это язык силы. Мы не должны бояться говорить (с Россией) на этом языке", - приводит агентство слова Пентус-Розиманнус.

Также она призвала эстонские власти быть бдительными в связи с "угрозой с восточной границы".

Ранее командир подразделения по спецоперациям эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги заявил, что российские военные в случае возможного вторжения в Эстонию смогут добраться до Таллинна за два дня, однако там их ожидает гибель в бою.

"Они могут добраться до Таллинна, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллинна за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу", - сказал Юхтеги.

В НАТО заявляли о неспособности защитить Польшу и Прибалтику в случае нападения России.