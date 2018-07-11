Эстонский военный рассказал, как эта страна "отобьется" от российской армии

Военнослужащие Вооруженных сил РФ в случае возможного вторжения в Эстонию могут добраться до Таллинна за два дня, однако там их ожидает гибель в бою.

Такое мнение во время интервью порталу Politico высказал командир подразделения по спецоперациям эстонских Сил обороны полковник Рихо Юхтеги. "Они (российские военные –"Главред") могут добраться до Таллинна, но затем мы перережем их линии коммуникации, линии снабжения и все остальное. Они могут дойти до Таллинна за два дня, но они умрут в Таллине. И они знают об этом. Огонь по ним будет открыт из-за каждого угла, на каждом шагу", — заявил офицер.

Как считает Юхтеги, успешное сопротивление Эстонии российскому военному вторжению возможного только в случае, если жители страны сплотятся в неимоверной степени. "Мы пытаемся объяснить людям, что сопротивление военного времени начинается сегодня. Мы должны быть готовы ко всему и должны научить людей, как им следует вести себя, если что-то случится", — подытожил полковник.

Напомним, ранее в НАТО заявляли о неспособности защитить Польшу и Прибалтику в случае нападения России.