Эксперт спрогнозировал, когда Россия начнет "расходиться по швам"

20 февраля 2019, 05:25

Украине грозит наплыв мигрантов из РФ, полагает военный эксперт.

Эксперт спрогнозировал, что РФ начнет
РФ начнет "расходиться по швам" после смерти Владимира Путина, спрогнозировал эксперт / Reuters

Российская Федерация после смерти президента Владимира Путина, скорее всего, начнет "расходиться по швам", как гнилая материя.

Если Россия будет рушиться, она зацепит Украину, рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов на чате в Главреде.

По словам собеседника, если РФ распадется, то Сибирь может отойти китайцам.

"В случае смерти Путина России будет не до культа личности Путина. Поскольку она, скорее всего, начнет "расходиться по швам", как гнилая материя. Да, если эта "махина" будет рушиться, она зацепит и Украину...", — отметил он.

Жданов полагает, что украинцы могут ожидать большую волну мигрантов со стороны РФ, и к этому необходимо быть готовыми. "Также возможно присоединение отдельных регионов Российской Федерации к Украине и Беларуси", — заявил эксперт.

Ранее российский политолог Дмитрий Орешкин говорил Главреду, что в ближайшее время распад РФ маловероятен, а в перспективе ближайшего поколения, то есть 25 лет — почти неизбежен.

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Россия распад Владимир Путин Олег Жданов
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