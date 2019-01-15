"Смерть Путина и смута": Ярош спрогнозировал в России большую борьбу кланов

15 января 2019, 11:41

Украине еще придется потягаться с президентом РФ, полагает нардеп.

Дмитрий Ярош спрогнозировал, что после смерти Владимира Путина в РФ будет большая борьба между кланами
После смерти Владимира Путина в РФ будет большая борьба между кланами, спрогнозировал Дмитрий Ярош / Reuters

В Российской Федерации после смерти президента Владимира Путина будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия.

В РФ всегда после ухода диктатора наступали времена смуты, рассказал нардеп, командир Украинской добровольческой армии, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош в интервью Украинской правде.

Политик подчеркнул, что глава России тактически сохранил свою страну, для людей с имперским сознанием он едва не святой. 

"Для России — это нормально. Для нас — это очень опасный враг. Начав войну с Украиной, он, я так думаю, на самом деле верит в миф о "Единой Русь", "одном народе". Пользуясь этим, он продолжает существование империи", — заявил собеседник.

По его мнению, видно, что российский лидер имеет волевые качества. "Безусловно. Человек, будучи полковником ФСБ, взлетел на такие высоты. Столько лет держит власть. Нам с этим врагом еще потягаться придется. Но все в руках Божьих. Я могу умереть в любой момент. И Путин — тоже", — добавил народный избранник.

Читайте такжеПолитолог спрогнозировал, кто надругается над Путиным"Если Путин пойдет в другой мир, будет большая борьба между кланами, у каждого из которого есть своя частная армия. Всегда после ухода диктатора в России наступали времена смуты. Здесь главное миру сделать так, чтобы не только Украину, но и Европу не завалило обломками от такого распада…", — полагает Ярош.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.

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Россия смерть борьба Владимир Путин Дмитрий Ярош
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