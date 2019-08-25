Украина подписала еще одно соглашение о безвизовом режиме

Украинцы могут посещать без визы 126 стран

Украинцы получили возможность посещать Лаос с помощью электронной визы.

Как сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины, граждане Украины отныне смогут находиться в этой азиатской стране до 30 дней.

"В Лаос с электронной визой. Такая возможность введена правительством Лаосской Народно-Демократической Республики для граждан Украины", - сообщают дипломаты.

Читайте такжеДве страны отменили безвиз с Украиной: стали известны подробностиОтмечается, что регистрация для получения такой визы возможна на лаосском правительственном сайте "eVisa Lao Official Online Visa".

На сегодня украинцы могут посещать без визы 126 стран, ранее – 128 стран.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский предложил расширить безвиз для иностранцев.