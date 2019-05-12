Стало известно, сколько украинцев "скатались" в Евросоюз по безвизу

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За два года, прошедшие с момента решения о предоставлении безвизового режима Украины со странами, входящими в Европейский Союз, им воспользовались для поездок 2 млн украинцев.

Соответствующее сообщение опубликовали члены представительства Украины при ЕС в соцсети Facebook.

"Безвиз успешно работает. Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более двух миллионов украинских граждан. Это феноменальные цифры", - говорится в тексте.

К слову, непосредственно безвиз начал работать безвизовый режим через месяц – 11 июня 2017-го.

Напомним, ранее стало известно, какие из стран мира отменили визовый режим для Украины в 2018-м. До этого эксперт рассказал о неожиданном последствии вспышки кори в Украине и ее связи с безвизом.