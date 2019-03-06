Отмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушание

Политолог Виталий Кулик рассказал, как ЕС может наказать Украину за отмену нормы об ответственности за незаконное обогащение / ZN.UA

Страны Большой семерки (G7) и Всемирный банк считают, что Украина должна вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Они считают решение Конституционного суда от 26 февраля, которым статья 368-2 Уголовного кодекса была признана неконституционной, крупным поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране.

Еще тогда, когда этот закон принимался, эксперты указывали на то, что он содержит целый ряд положений, которые могут быть обжалованы и отменены через Конституционный суд. Но тогда провайдеры данного законопроекта не слышали всех остальных и шли напролом, игнорируя конструктивную критику. В итоге, мы получили некачественный закон.

Читайте такжеБезвиз 2018: кто из стран отменил визовый режим для Украины Есть конспирологическая версия, которая гласит о том, что решение об отмене данной статьи Уголовного кодекса было принято специально, чтобы нанести удар по президентской кампании Петра Порошенко. Однако по рейтингам Порошенко вряд ли что-то способно нанести бо́льший удар, чем скандальная история с Укроборонпромом и Гладковским. Но, тем не менее, в результате решения КСУ из-под следственных действий и вправду выведены люди из ближайшего окружения Порошенко или те, кто имеет непосредственное отношение к БПП и Народному фронту. Мол, именно в этом состояла основная идея отмены идеи закона о незаконном обогащении.

Как бы там ни было, но это действительно создало определенные условия для проведения кампании действующим президентом.

Закон об ответственности за незаконное обогащение должен быть принят, в противном случае Украина столкнется со сворачиванием европейских программ в отношении себя: предоставлению финансовой помощи, направленной на инфраструктурные проекты, реформу правоохранительной системы и т.д.

Читайте такжеИ ничего не поможет: Украина в шаге от потери безвизаЯ не говорю, что Евросоюз отменит безвизовый режим с Украиной. Но мы можем стать объектом довольно пристального внимания европейцев относительно выполнения Украиной взятых на себя обязательств, согласно Соглашению об ассоциации. И тогда это будет не просто неприятный разговор в Еврокомиссии. Это будет "вызов на ковер" и пропесочивание по полной программе.

А следом могут последовать даже санкции – как персональные против высокопоставленных лиц и руководства, так и санкции против более широких групп населения: например, отмена безвиза для определенных категорий людей.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда