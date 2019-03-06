Отмена безвиза: Евросоюз будет жестко наказывать Украину за непослушание

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

6 марта 2019, 08:37

Украине придется вернуть ответственность за незаконное обогащение, причем сделать это быстро. Иначе последствия для нашей страны будут не из приятных.

МИД, Украина, Евросоюз
Политолог Виталий Кулик рассказал, как ЕС может наказать Украину за отмену нормы об ответственности за незаконное обогащение / ZN.UA

Страны Большой семерки (G7) и Всемирный банк считают, что Украина должна вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение. Они считают решение Конституционного суда от 26 февраля, которым статья 368-2 Уголовного кодекса была признана неконституционной, крупным поражением в борьбе с коррупцией в нашей стране.

Еще тогда, когда этот закон принимался, эксперты указывали на то, что он содержит целый ряд положений, которые могут быть обжалованы и отменены через Конституционный суд. Но тогда провайдеры данного законопроекта не слышали всех остальных и шли напролом, игнорируя конструктивную критику. В итоге, мы получили некачественный закон.

Читайте такжеБезвиз 2018: кто из стран отменил визовый режим для Украины Есть конспирологическая версия, которая гласит о том, что решение об отмене данной статьи Уголовного кодекса было принято специально, чтобы нанести удар по президентской кампании Петра Порошенко. Однако по рейтингам Порошенко вряд ли что-то способно нанести бо́льший удар, чем скандальная история с Укроборонпромом и Гладковским. Но, тем не менее, в результате решения КСУ из-под следственных действий и вправду выведены люди из ближайшего окружения Порошенко или те, кто имеет непосредственное отношение к БПП и Народному фронту. Мол, именно в этом состояла основная идея отмены идеи закона о незаконном обогащении.

Как бы там ни было, но это действительно создало определенные условия для проведения кампании действующим президентом.

Закон об ответственности за незаконное обогащение должен быть принят, в противном случае Украина столкнется со сворачиванием европейских программ в отношении себя: предоставлению финансовой помощи, направленной на инфраструктурные проекты, реформу правоохранительной системы и т.д. 

Читайте такжеИ ничего не поможет: Украина в шаге от потери безвизаЯ не говорю, что Евросоюз отменит безвизовый режим с Украиной. Но мы можем стать объектом довольно пристального внимания европейцев относительно выполнения Украиной взятых на себя обязательств, согласно Соглашению об ассоциации. И тогда это будет не просто неприятный разговор в Еврокомиссии. Это будет "вызов на ковер" и пропесочивание по полной программе.

А следом могут последовать даже санкции – как персональные против высокопоставленных лиц и руководства, так и санкции против более широких групп населения: например, отмена безвиза для определенных категорий людей.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества, специально для Главреда

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