В G7 и Всемирном банке возмутились скандальным украинским законом и потребовали его отменить

4 марта 2019, 14:47

Киев должен отменить закон о декриминализации незаконного обогащения.

Конституционный суд
Конституционный суд / ccu.gov.ua

Всемирный банк и G7 опубликовали совместное заявление, в котором выразили неудовольствие тем, что Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении.

В заявлении отмечается, что недавняя отмена ответственности за незаконное обогащение в Уголовном Кодексе - это крупное поражение в борьбе с коррупцией в Украине и ослабление влияния всей антикоррупционной архитектуры.

"Суды во всем мире признали, что наказание за незаконное обогащение - это мощный инструмент в борьбе с коррупцией... G7 и Всемирный банк призывают украинскую власть активизировать свои усилия для обеспечения эффективности антикоррупционных правовых инструментов и институтов, включая восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение в соответствии с принципами ООН, ОЭСР и ЕСПЧ, а также найти способ продлить десятки расследований и уголовных преследований, завершение которых было поставлено под угрозу этим постановлением", - призвали в Большой семерке и Всемирном банке.

Читайте такжеИ ничего не поможет: Украина в шаге от потери безвизаВ заявлении отмечается, что еще в 2010 году более 40 стран криминализировали незаконное обогащение и с тех пор много других юрисдикций включили это преступление в свое уголовное законодательство.,

Ранее в Transparency International заговорили о провале антикоррупционной реформы в Украине. Декриминализация незаконного обогащения означает амнистию для должностных лиц с сомнительным состоянием.

В ЕС также разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.

Напомним, источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение. "По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты", – сообщил он.

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Украина Всемирный банк Конституционный Суд
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