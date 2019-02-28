В ЕС разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении

28 февраля 2019, 07:25

Аргументы Конституционного суда опровергла Антикоррупционная инициатива EUACI.

Украина, Евросоюз
В ЕС оценили отмену статьи о незаконном обогащении / Reuters

Общим замечанием к аргументам в конституционном представлении по отмене статьи УК о незаконном обогащении является их общий характер, заявили в Антикоррупционной инициативе EUACI - крупнейшей программе технической помощи Евросоюза по борьбе с коррупцией в Украине.

В выводах EUACI указывается, что в конституционном представлении не исследуются сущность и релевантность соответствующих правовых принципов относительно нормы Уголовного кодекса, которая отрицается, а также не проводится углубленный анализ соответствующей прецедентной практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или иностранной конституционной практики. Можно утверждать, что конституционное представление также неправильно толкует правовую норму Уголовного кодекса, которая отрицается, и игнорирует презумпцию конституционности и, таким образом, последний доступ к возможностям толковать эту норму уголовного права способом, который был бы совместим с конституционными требованиями.

В EUACI опровергли утверждение, содержащееся в конституционном представлении о том, что статья 368-2 УК нарушает право человека считаться невиновным, поскольку переводит бремя доказывания со стороны обвинения на обвиняемого.

В выводах подчеркивается, что статья 368-2 УК не требует от обвиняемого давать какие-либо объяснения и не обязывает в прямой форме обвиняемого предоставлять информацию. Подсудимый имеет право, но не обязан предоставлять объяснения о происхождении активов, о незаконности которых утверждает обвинение. Положения Уголовного кодекса как таковое не устанавливает какого-либо бремени доказывания о предоставлении доказательств. Это регламентируется исключительно правилами уголовного производства.

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Вместе с тем в EUACI пояснили, что статья 368-2 УК Украины не предусматривает перекладывание бремени доказывания, а также не заставляет обвиняемого к самообвинению по уголовному делу, связанному с незаконным обогащением, то, таким образом, она также не влияет негативным образом на гарантии справедливого судебного разбирательства, объясняют в EUACI.

Кроме того, авторы заключения amicus curiae считают, что основная идея криминализации незаконного обогащения заключается в том, чтобы устранить требование доказательства связи между действиями государственного должностного лица и выгодой, в дальнейшем полученной за такие действия.

"Это означает, что недостаток доказательств в пользу обоснованного увеличения активов составляет достаточный признак для возникновения уголовной ответственности. Уголовное преследование за незаконное обогащение не требует одновременного преследования за основное правонарушение, то есть для того, чтобы в рамках последнего положения наступила уголовная ответственность, требуется лишь отсутствие обоснования существенного увеличения активов, а не совершение обвиняемым других конкретных преступлений или правонарушений", - говорят авторы.

"Статью 368-2 УК следует толковать в свете других положений УК, устанавливающего общие правила применения уголовного права во времени. По результатам такого толкования нет оснований утверждать, что определение незаконного обогащения предусматривает применение закона с обратной силой", - добавили в EUACI.

Напомним, ранее источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение.

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Евросоюз Конституционный Суд незаконное обогащение
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