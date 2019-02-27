Источник в НАБУ рассказал, чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение

Чем обернется отмена статьи за незаконное обогащение / Униан

Все уголовные производства, открытые Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой по статье о незаконном обогащении, после решения Конституционного суда должны быть закрыты.

"По логике, все дела о незаконном обогащении должны после этого быть закрыты. Посмотрим", – сообщил Украинским новостям источник в НАБУ.

Он сообщил, что скорее всего этот проблемный вопрос обсудят на заседании антикоррупционного комитета Рады 27 февраля.

Ранее был опубликован список просивших об отмене статьи за незаконное обогащение нардепов. В настоящее время НАБУ расследует около 50 дел по данной статье.

Напомним, журналисты Bihus.info опубликовали расследование о хищениях в оборонной сфере на сумму более 250 миллионов гривен, в котором замешано окружение президента Петра Порошенко, включая его близких друзей и бизнес-партнеров, в том числе отстраненного замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря Гладковского.